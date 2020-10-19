Некоторые частные школы Харькова не ушли на каникулы с 19 октября.

18 октября в классных мессенджерах школы Бойко появились сообщения о том, что дети выходят на учебу в понедельник. На официальной странице школы сказано, что осенние каникулы начнутся 26 октября.Ученики гимназии "Вересень" на каникулы уйдут с 26 октября. Директор Виктория Павловская-Кравчук указала на законодательство и отсутствие случаев коронавируса, поясняя причину продолжения занятий в гимназии."Вы читали то, что там написано в законах? В каких случаях дети уходят на карантин? У нас никто не болеет, зачем нам уходить? Со следующей недели, с 26-го", - сказала директор.Занятия в школе "Ранок" продолжаются, в классах проводят дезинфекцию, родителям разрешили оставлять детей дома, если они боятся коронавируса. Случаи инфекции здесь были в одном классе, но уже все выздоровели, сообщили в школе.