Памятник погибшим участникам антитеррористической операции (ООС) на Донбассе появится возле Дворца молодежи и подростков "Железнодорожник" в Изюме.

Соответствующее решение согласовал исполнительный комитет Изюмского городского совета, пишет издание "Обрії Ізюмщини".Прошение об установке памятника погибшим бойцам АТО ранее подавали в мэрию представители общественной организации "Ветераны антитеррористической операции города Изюма".Памятник планируется установить на месте, где ранее находился монумент Ленина.