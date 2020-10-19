Ученые из Центра вычислительных наук института RIKEN совместно с коллегами из Университета Кобе смоделировали то, как распространяется новый коронавирус во время разговора за столом.

Как сообщает Naked science, исследователи рассказали, где безопаснее сидеть и что может снизить риск заражения.В ходе исследования ученые смоделировали ситуацию, при которой четыре человека, один из которых является носителем патогена, сидят в баре. Моделирование они провели с помощью суперкомпьютера Fugaku — одного из самых производительных в мире.Моделирование показало, что на человека, который сидит рядом с тем, кто говорит, падает примерно в пять раз больше аэрозольных частиц, чем на того, кто сидит напротив. Шансы на заражение COVID-19, если говоривший является носителем, соотносятся примерно так же.Когда говорящий поворачивает голову к адресату, риск заражения повышается. По мнению ученых, самое безопасное место находится по диагонали от вероятного зараженного, туда долетает не более четверти аэрозольных частиц, выделяемых говорящим.Моделирование показало также, что распространение частиц зависит от влажности в помещении. При уровне влажности менее 30% дальность распространения частиц возрастает вдвое, по сравнению с влажностью 60%. Это связано с тем, что при повышенной влажности частицы интенсивнее слипаются и быстрее оседают.По состоянию на 19 октября в мире зафиксировано 39 899 915 случаев заражения COVID-19.