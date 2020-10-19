В связи с тем, что с 19 октября Харьков находится в "красной" зоне эпидемиологической опасности, в городе ужесточились карантинные ограничения. В частности, прекратили свою работу театры и кинотеатры.

Как сообщили в пресс-службе ХНАТОБа, театр не будет принимать зрителей до отмены решения о нахождении Харькова в "красной" зоне.Обновленный репертуар с датами переноса спектаклей будет опубликован на сайте ХНАТОБа. В театре заверили, что все билеты остаются действительными. При желании их можно обменять на билеты на другие спектакли с сохранением места по аналогичной цене.Также в Харькове закрылись все кинотеатры сети KinoLand. Приобретенные ранее билеты зрителям предлагают вернуть на сайте в личном кабинете.