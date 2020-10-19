Лозовской стационар №2 почти полностью заполнен больными с коронавирусом и пневмонией. Как сообщили в горсовете, сейчас из 175 мест в больнице заполнено 168.

Ситуацию обсудили на совещании с медиками, которое прошла сегодня, 19 октября, под председательством первого вице-мэра Александра Жидкова. На последней сессии городского совета, которая состоялась 16 октября, из бюджета Лозовской ОТГ было выделено 750 тысяч гривен на лечение больных с пневмонией, которые ожидают результатов анализа на коронавирус, 300 тысяч - на доплаты врачам.В ходе совещания медики отметили, что основная проблема - это нехватка кадров. На 168 больных работает только четыре врача.- Проблему с ночными дежурствами в стационарном отделении №2 возможно решить только с помощью семейных врачей. За дежурство они будут получать доплаты, - отметил Александр Жидков.Еще один вопрос, который вынесли на повестку дня - оборудование лаборатории ПЦР-тестирования на коронавирус в Лозовой. Первый вице-мэр акцентировал внимание на немедленном объявлении тендера по закупке лабораторного оборудования. Частично средства на его приобретение - миллион гривен - было выделено на сессии городского совета 16 октября, общая стоимость оборудования - 3,8 млн. Жидков поручил срочно разработать проектную документацию на ремонт помещений, где развернут лабораторию.- Этот вопрос мы должны решать оперативно. Установка лабораторного оборудования даст возможность выявлять инфекцию на ранних стадиях, что ускорит лечение больного и будет способствовать предотвращению ее распространения, - добавил первый вице-мэр.