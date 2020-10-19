В следующем году каждый работающий украинец заплатит почти на 20% налогов больше, чем в нынешнем. В среднем каждому работнику придется отдать около ста тысяч гривен в год.

Сумма налогов, уплаченных среднестатистическим работником в 2021 году, составит 97 043 грн, что на 18,6% больше, чем в 2020 году, сообщает общественная организация «Case Украина», которая занимается исследованием государственной экономической политики.Общая сумма налогов, которую заплатит один среднестатистический работник в следующем году, будет распределяться следующим образом: 43 743 грн пойдет на содержание пенсионеров; 10 858 грн – на образование (школы, садики, высшие учебные заведения); 7 862 грн – на различные мероприятия по поддержке экономики; 6 913 грн – на медицину; 5 972 грн – на содержание правоохранительных органов; 5 904 грн – на уплату процентов по государственным заимствованиям; 4 938 грн – на финансирование системы социальной защиты; – 4 302 грн – на финансирование армии; 3 517 грн – на содержание чиновничьего аппарата; 1 548 грн – на финансирование культуры и спорта; – 1 023 грн – на поддержку коммунального хозяйства; 463 грн – на охрану окружающей среды.По ссылке cost.ua/calculator модно найти специальный калькулятор – он позволяет рассчитать сумму налогов, которую заплатит тот или иной украинец, исходя из его заработной платы.