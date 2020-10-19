Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Этот период может оказаться не слишком продуктивным. Но не стоит кусать локти — вы еще успеете отыграться за потерянное время. Если завтра получите свежую информацию, не торопитесь действовать — подождите.Результаты ваших героических усилий сейчас будут видны как никогда. Кроме того, остается шанс упрочить их. Завтра не слишком прислушивайтесь к мнению большинства, ибо оно будет далеко от истины.Денежные проблемы будут так легко поддаваться разрешению, что их можно счесть незначительными. Планируя дела на завтра, внедрите скользящий график. Возможно, Придется что-то спешно менять.Сейчас с вами никто не станет соглашаться — в основном потому, что вы будете целиком и полностью правы. Завтра, будучи уверены в собственной правоте, можете натворить рекордное количество глупостей.Вам грозит раздвоение личности — одна половинка будет требовать активной жизни, другая предпочтет остаться дома. Завтра не стесняйтесь избегать людей, которые откровенно питаются вашей энергией.Вы, возможно, будете испытывать жгучее желание побыть наедине с самим собой, и, естественно, границы вашей территории будут постоянно нарушать. Завтра вы будете чрезмерно чувствительны.Этот период будет отмечен сильным влиянием Луны, которая заставит вас вести себя крайне непредсказуемо. Завтра вам понадобится дружеское участие в особо крупных размерах. Без него будет сложно.Вам, пожалуй, грозит мания величия. Постарайтесь справиться с ней без ощутимых потерь. Завтра будете в центре внимания людей, которые, окружая вас ежедневно, отнюдь не каждый день вас замечают.Вам будет удаваться практически все. Если не будете лениться, добьетесь многого. Завтра не стоит ни в чем отклоняться от привычной, проверенной временем схемы действий. Ничто новое успеха иметь не будет.Не стоит строить никаких планов. Эти дни лучше прожить, ничего не загадывая на будущее. За легкомыслие расплачиваться не придется. Завтра можете всерьез задуматься о смене работы.Возможно, ваш союз с кем-то перестал быть производительным. Пора искать более конструктивные связи. Завтра не будьте слишком строги к своей особе. Это довольно милое существо. Оно понравится не только вам, но большинству окружающих.Рассудочная сторона вашего существа одержит полную победу над эмоциональной. Не переусердствуйте. Завтра вы будете преисполнены энтузиазма. Не дайте задушить в вас столь полезное качество.