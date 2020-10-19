Злоумышленник схватил девочку и заставлял ее вступить с ним половой акт.

Как сообщает пресс-служба областного главка, 17 октября в дежурную часть Чугуевского отдела полиции поступило сообщение от женщины о том, что днем ранее неизвестный мужчина предлагал 11-летней дочери заявительницы и ее подругам 9 и 16 лет вступить с ним в половой акт.На следующий день полицейские задержали мужчину, причастного к преступлению. Им оказался неоднократно ранее судимый 50-летний местный житель."Установлено, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения приставал к детям и предложил им вступить в половые отношения. Девочки побежали, но мужчина схватил 11-летнюю девочку за руку и не отпускал. В дальнейшем ребенок рывком освободил руку и убежал", - рассказали правоохранителиСледственным отделом Чугуевского отдела полиции начато уголовное производство ч.3 ст. 15, ч. 4 ст. 152 (покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.Сейчас фигуранту по согласованию с прокурором сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ррешается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.