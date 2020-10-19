Возгорания произошли в Купянском и Лозовском районах.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 19 октября пожарным области пришлось дважды выезжать на тушение возгораний автомобилей в Харьковской области.Один из пожаров произошел в Купянском районе. В 00:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в селе Куриловка-1 Купянского района Харьковской области. Пожар возник в легковом автомобиле "Jeep Compass".К месту происшествия немедленно выехали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части из Купянска и пожарные местной пожарной команды.Пожар удалось ликвидировать в 00:30.Еще одно об одном возгорании в поселке Катериновка Лозовского района сообщили в 12:45. К месту вызова выехало оперативное отделение 24-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне. На момент их прибытия огнем был охвачен моторный отсек и кабина автомобиля "ГАЗ-66".В 13:35 пожар был полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается.