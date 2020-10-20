За сутки пиротехники нашли и обезвредили восемь снарядов.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, во время Харьковского и Нововодолажского районов пиротехники обнаружили восемь боеприпасов, из которых один артснаряд калибра 76мм, шесть минометных мин калибра 82мм и граната Ф-1."Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз обращается к гражданам с просьбой: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.Подчеркиваем, что при обнаружении подозрительного предмета категорически запрещается передвигать его, заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать; пытаться самостоятельно обезвредить находку; осуществлять на подозрительный предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреву", - подчеркнули в ГСЧС.