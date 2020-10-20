Ущерб, нанесенный окружающей среде специалисты оценили в 400 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки экологическая инспекция в Харьковской области выявила факт сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятием, расположенным в Харьковском районе."Установленная ​​сумма ущерба, нанесенного государству - более 400 тысяч гривен. С целью добровольного возмещения вреда Госэкоинспекция направила на предприятие претензию, однако ответ не предоставлен, а причиненный ущерб так и остаются невозмещенными. Это и стало основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в суд", - сообщили в ведомстве.По данному факту правоохранители открыли производство.