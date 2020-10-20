События Как харьковчане живут в условиях "красной зоны" карантина (видео) Елена Павличенко 09:50 717 О том, как жители города переносят самый высокий уровень карантина рассказала Елена Павличенко в "Типа Новости". Читайте также Харьковчане жалуются на дезинформацию, запущенную для обмана избирателей В Сети показали, как в Харькове извлекают из реки злополучный автомобиль (видео, дополнено) В полиции рассматривают две версии резонансного ДТП на Харьковской набережной (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Харьковчане жалуются на дезинформацию, запущенную для обмана избирателей События 15:03 Лента новостей Как быстро обменять свои электронные права на «пластик» 15:14 Харьковчане жалуются на дезинформацию, запущенную для обмана избирателей 15:03 В Сети показали, как в Харькове извлекают из реки злополучный автомобиль (видео, дополнено) 14:56 В полиции рассматривают две версии резонансного ДТП на Харьковской набережной (видео) 14:51 «Вышла сухой из воды»: в ДСНС прокомментировали спасательную операцию на реке (видео) 14:42 В Сети показали, как в Харькове спасали девушку, слетевшую в машине в реку (видео) 14:34 «Пандемия COVID-19»: в МОЗ готовятся к сортировке заболевших украинцев 14:16