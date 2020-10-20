Сумма нанесенного мошенником ущерба оценивается в полтора миллиона гривен.

В ходе следствия полицейские установили, что 30-летний харьковчанин звонил потенциальным жертвам на мобильный телефон под видом врача и под предлогом того, что их родственники попали в беду, а также с применением других мошеннических схем, выманивал деньги на «лечение». Пострадавшие, находясь в состоянии аффекта, передавали мошеннику немалые суммы.15 октября ранее судимому мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Полицейские проверяются причастность мужчины к совершению других аналогичных уголовных правонарушений.