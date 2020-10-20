Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба областного управления нацполиции, 17 октября возле станции техобслуживания мужчины похитили из автомобиля харьковчанина барсетку с мобильным телефоном, банковскими картами и денежными средствами. С места совершения преступления они скрылись на автомобиле «Nissan Almera».Пострадавший сразу же сообщил о преступлении в полицию, передал правоохранителям приметы злоумышленников и описание транспортного средства, которые поступили всем нарядам."Уже через несколько часов в ходе отработки ориентировки на посту в поселке Высокий сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль, который совпадал с описанием. В салоне автомобиля находились двое мужчин, которые по приметам были похожи на нападающих. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции. Правоохранители установили личности злоумышленников. Ими оказались 35 и 46-летние граждане Грузии.", - рассказали в ведомстве.По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Если вина мужчин будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы.