На пешеходном переходе водитель сбил двух женщин, которых с травмами госпитализировали в больницу.

11 сентября о 13:30 в районе дома №1 по проспекту Гагарина водитель автомобиля «Daewoo Lanos» на пешеходном переходе допустил наезд на двух женщин-пешеходов, которые переходили дорогу через пешеходный переход.В настоящее время следственным управлением ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия правоохранители просят обратиться в органы полиции по телефонам: (057) 705-94-24 или 715-71-60.