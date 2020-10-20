Временные госпитали для пациентов с коронавирусом в Украине планируют когда суточный прирост больных достигнет уровня 11-15 тысяч, или при резком скачке болезни в определенном городе или регионе.

Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктора Ляшко в комментарии Украинской правде во вторник, 20 октября.Ляшко отметил, что запас коек в системе здравоохранения еще есть, и объяснил алгоритм запуска временных госпиталей. По его словам, главам обладминистраций поручили определить больницы, которые до конца этой недели будут полностью перепрофилированы для госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью.- Когда все эти кровати заполнятся более чем на 75% с учетом, что перепрофилировано как минимум 30% всего коечного фонда на административной территории, тогда необходимо запускать процесс развертывания временных ковидних госпиталей, - сказал Ляшко.По его словам, временные госпитали будут размещаться в выставочных центрах, спортивных сооружениях, гостиницах или санаториях. В этих заведениях должны обеспечиваться надлежащие условия как для лиц, которые будут размещены, так и для персонала, который будет обслуживать пациентов - это включает вентиляцию, возможность дезинфекции, распределение потоков пациентов и другие принципы размещения временных госпиталей.Ляшко также рассказал, что открывать временные госпитали имеет смысл сразу на большое количество пациентов - от 500 койко-мест.- По нашим расчетам полноценный запуск COVID-госпиталей будет необходимым при ориентировочном ежедневном количестве больных с COVID-19 на уровне 11-15 тысяч. Но все будет зависеть и от распыленности этого количества больных по всей стране или, наоборот, появления большого количества больных в одном городе или области, - сказал Ляшко.Он также рассказал, что для работы во временных госпиталях кроме медицинского персонала, будут привлекать волонтеров и других лиц, имеющих опыт в уходе за пациентами. В том числе рассматривают вариант сложившихся медицинских бригады из других регионов Украины.Накануне сообщалось, что в Украине готовят немедицинские учреждения для COVID-больных.Также в Минздраве сообщили, что для лечения пациентов с COVID-19 намерены на контрактной основе привлекать дополнительных медработников.