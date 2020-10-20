В Украине в лечении больных коронавирусом задействован каждый третий врач-анестезиолог, в случае всплеска заболеваемости до 9−12 тысяч за сутки возникнет проблема с нехваткой медицинских кадров.

Об этом на брифинге сообщил президент Ассоциации анестезиологов Украины, главный специалист Минздрава Сергей Дубров.— Если количество заболеваний будет расти, мне трудно представить ситуацию, в которой мы можем оказаться. Если количество заболеваний, которое будет регистрироваться ежедневно, достигнет 9−12 тысяч. Если мы будем иметь положительную динамику нарастания больных за сутки, то я боюсь, что мы не справимся не в материально-техническом плане, а в плане кадровом, — заявил он.По его словам, 2714 врачей-анестезиологов работают в COVID-больницах, это каждый третий анестезиолог в Украине.— Кадровый ресурс не безграничен, — подчеркнул Дубров.Напомним, за прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5469 человек, зафиксировано 113 летальных случаев, 3044 пациента выздоровели.С начала пандемии в Украине зафиксировали 309 107 случаев заражения коронавирусом, из них 129 533 человека выздоровели, летальных случаев — 5786.