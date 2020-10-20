С понедельника, 19 октября, харьковские военкоматы прекратили прием посетителей. Это связано с вхождением Харьковский области в красную эпидемиологическую зону.

В связи со значительным ухудшением эпидемической ситуации, связанной с Covid-19 на территории Харьковской области, и в целях предупреждения возникновения и распространения среди посетителей и личного состава военных комиссариатов случаев заболевания коронавирусной инфекцией с 19 октября 2020 года военными комиссариатами приостановлен прием посетителей, сообщили в Харьковском областном военкомате.

Прием осуществлять исключительных случаях будут осуществлять лично районные военные комиссары по предварительной записи по телефону.

Телефоны дежурных для предварительной записи:

– Шевченковский РВК г. Харькова – (057) 712-34-46;

– Новобаварский ОРВК – (057) 712- 34- 46;

– Киевский РВК – (057) 700-34-70;

– Слободской ОРВК – (057) 732-56-86;

– Московский РВК – (057) 700-34-70;

– Индустриальный РВК – (057) 293-41-55;

– Немышлянский РВК – (057) 293-41-55;

– Барвенковский РВК – (057) 574-11-20;

– Богодуховский ОГВК – (057) 583-20-05;

– Валковский РВК – (057) 535-14-96;

– Волчанский РВК – (057) 414-21-57;

– Дергачевский РВК – (057) 632-08-11;

– Змиевский РВК – (057) 473-19-55;

– Изюмский ОГВК – (057) 432-10-74;

– Лозовский ОГВК – (057) 452-34-23;

– Нововодолажский РВК – (057) 404-24-26;

– Первомайский ОГВК – (057) 483-30-70;

– Чугуевский ОРВК – (057) 462-27-80;

– Харьковский ОРВК – (057) 732-56-86;

– Балаклейский РВК – (057) 495-12-92;

– Красноградский ОГВК – (057) 447-33-38;

– Купянский ОГВК – (057) 425-55-04;

– Боровский РВК – (057) 596-16-51;

– Близнюковский РВК – (057) 545-23-11;

– Великобурлукский РВК – (057) 525-30-44;

– Двуречанский РВК – (057) 507-63-73;

– Зачепиловский РВК – (057) 615-11-56;

– Золочевский РВК – (057) 645-18-60;

– Кегичевский РВК – (057) 533-24-88;

– Коломакский РВК – (057) 665-42-30;

– Краснокутский РВК – (057) 563-13-17;

– Шевченковский РВК – (057) 515-73-13;

– Печенежский РВК – (063) 607-99-55;

– Сахновщинский РВК – (093) 301-41-43

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