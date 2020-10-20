С понедельника, 19 октября, харьковские военкоматы прекратили прием посетителей. Это связано с вхождением Харьковский области в красную эпидемиологическую зону.В связи со значительным ухудшением эпидемической ситуации, связанной с Covid-19 на территории Харьковской области, и в целях предупреждения возникновения и распространения среди посетителей и личного состава военных комиссариатов случаев заболевания коронавирусной инфекцией с 19 октября 2020 года военными комиссариатами приостановлен прием посетителей, сообщили в Харьковском областном военкомате.
Прием осуществлять исключительных случаях будут осуществлять лично районные военные комиссары по предварительной записи по телефону.
Телефоны дежурных для предварительной записи:
– Шевченковский РВК г. Харькова – (057) 712-34-46;
– Новобаварский ОРВК – (057) 712- 34- 46;
– Киевский РВК – (057) 700-34-70;
– Слободской ОРВК – (057) 732-56-86;
– Московский РВК – (057) 700-34-70;
– Индустриальный РВК – (057) 293-41-55;
– Немышлянский РВК – (057) 293-41-55;
– Барвенковский РВК – (057) 574-11-20;
– Богодуховский ОГВК – (057) 583-20-05;
– Валковский РВК – (057) 535-14-96;
– Волчанский РВК – (057) 414-21-57;
– Дергачевский РВК – (057) 632-08-11;
– Змиевский РВК – (057) 473-19-55;
– Изюмский ОГВК – (057) 432-10-74;
– Лозовский ОГВК – (057) 452-34-23;
– Нововодолажский РВК – (057) 404-24-26;
– Первомайский ОГВК – (057) 483-30-70;
– Чугуевский ОРВК – (057) 462-27-80;
– Харьковский ОРВК – (057) 732-56-86;
– Балаклейский РВК – (057) 495-12-92;
– Красноградский ОГВК – (057) 447-33-38;
– Купянский ОГВК – (057) 425-55-04;
– Боровский РВК – (057) 596-16-51;
– Близнюковский РВК – (057) 545-23-11;
– Великобурлукский РВК – (057) 525-30-44;
– Двуречанский РВК – (057) 507-63-73;
– Зачепиловский РВК – (057) 615-11-56;
– Золочевский РВК – (057) 645-18-60;
– Кегичевский РВК – (057) 533-24-88;
– Коломакский РВК – (057) 665-42-30;
– Краснокутский РВК – (057) 563-13-17;
– Шевченковский РВК – (057) 515-73-13;
– Печенежский РВК – (063) 607-99-55;
– Сахновщинский РВК – (093) 301-41-43