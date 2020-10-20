С понедельника, 19 октября, харьковские военкоматы прекратили прием посетителей. Это связано с вхождением Харьковский области в красную эпидемиологическую зону.

В связи со значительным ухудшением эпидемической ситуации, связанной с Covid-19 на территории Харьковской области, и в целях предупреждения возникновения и распространения среди посетителей и личного состава военных комиссариатов случаев заболевания коронавирусной инфекцией с 19 октября 2020 года военными комиссариатами приостановлен прием посетителей, сообщили в Харьковском областном военкомате.Прием осуществлять исключительных случаях будут осуществлять лично районные военные комиссары по предварительной записи по телефону.Телефоны дежурных для предварительной записи:– Шевченковский РВК г. Харькова – (057) 712-34-46;– Новобаварский ОРВК – (057) 712- 34- 46;– Киевский РВК – (057) 700-34-70;– Слободской ОРВК – (057) 732-56-86;– Московский РВК – (057) 700-34-70;– Индустриальный РВК – (057) 293-41-55;– Немышлянский РВК – (057) 293-41-55;– Барвенковский РВК – (057) 574-11-20;– Богодуховский ОГВК – (057) 583-20-05;– Валковский РВК – (057) 535-14-96;– Волчанский РВК – (057) 414-21-57;– Дергачевский РВК – (057) 632-08-11;– Змиевский РВК – (057) 473-19-55;– Изюмский ОГВК – (057) 432-10-74;– Лозовский ОГВК – (057) 452-34-23;– Нововодолажский РВК – (057) 404-24-26;– Первомайский ОГВК – (057) 483-30-70;– Чугуевский ОРВК – (057) 462-27-80;– Харьковский ОРВК – (057) 732-56-86;– Балаклейский РВК – (057) 495-12-92;– Красноградский ОГВК – (057) 447-33-38;– Купянский ОГВК – (057) 425-55-04;– Боровский РВК – (057) 596-16-51;– Близнюковский РВК – (057) 545-23-11;– Великобурлукский РВК – (057) 525-30-44;– Двуречанский РВК – (057) 507-63-73;– Зачепиловский РВК – (057) 615-11-56;– Золочевский РВК – (057) 645-18-60;– Кегичевский РВК – (057) 533-24-88;– Коломакский РВК – (057) 665-42-30;– Краснокутский РВК – (057) 563-13-17;– Шевченковский РВК – (057) 515-73-13;– Печенежский РВК – (063) 607-99-55;– Сахновщинский РВК – (093) 301-41-43