В случае роста заболеваемости коронавируса до 20 тысяч случаев в сутки придется прибегнуть к протоколу медицинской сортировки.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, выступая в Верховной Раде во вторник, 20 октября.Он отметил, что пандемия прогрессирует и Минздрав готовится к любому развитию событий, в том числе и к худшему.Сейчас в Украине первый уровень заболеваемости - 5-7 тысяч случаев в сутки.- Такая нагрузка система здравоохранения способна выдерживать, а еще 6 месяцев назад, даже три месяца назад, такое было невозможно, - отметил министр.Второй уровень - заполнение коек фонда будет составлять около 70% в целом по стране. Также ориентировочное число больных с подтвержденными случаями по стране составляет 8-10 тысяч.- На этом уровне мы можем оказаться в ближайшие недели. В таком случае мы увеличим, как я говорил ранее, количество коек в учреждениях здравоохранения на 30% всего коечного фонда. Это 52 000 коек, - заявил Степанов.Степанов заявил, что если ограничения не будут действовать, то наступит третий уровень коронавирусной опасности. То есть каждые сутки фиксируются 11-15 тысяч случаев заражения, тогда как заполненность больниц достигает 80%. В этом случае будут введены новые ограничения и организована работа полевых госпиталей.- Четвертый уровень - это когда ресурсы системы здравоохранения исчерпаны. Это когда ежедневное количество случаев будет около 20 тысяч больных в сутки. Здесь мы будем вынуждены вводить протокол медицинской сортировки с приоритетом оказания помощи, - подчеркнул министр.- Я уверен, что никто не хочет, чтобы наступил 3-4 уровень, - добавил Степанов.Он отметил, что на данный момент заполнены более 20 тысяч коек, всего подготовлены около 52 тысяч.Ранее и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин озвучил рассчеты Минздрава, согласно которым В ближайший месяц заболеваемость вирусными инфекциями может вырасти до 20 тысяч в сутки, а в худшем случае - до 35 тысяч.