В случае роста заболеваемости коронавируса до 20 тысяч случаев в сутки придется прибегнуть к протоколу медицинской сортировки.Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, выступая в Верховной Раде во вторник, 20 октября.
Он отметил, что пандемия прогрессирует и Минздрав готовится к любому развитию событий, в том числе и к худшему.
Сейчас в Украине первый уровень заболеваемости - 5-7 тысяч случаев в сутки.
- Такая нагрузка система здравоохранения способна выдерживать, а еще 6 месяцев назад, даже три месяца назад, такое было невозможно, - отметил министр.
Второй уровень - заполнение коек фонда будет составлять около 70% в целом по стране. Также ориентировочное число больных с подтвержденными случаями по стране составляет 8-10 тысяч.
- На этом уровне мы можем оказаться в ближайшие недели. В таком случае мы увеличим, как я говорил ранее, количество коек в учреждениях здравоохранения на 30% всего коечного фонда. Это 52 000 коек, - заявил Степанов.
Степанов заявил, что если ограничения не будут действовать, то наступит третий уровень коронавирусной опасности. То есть каждые сутки фиксируются 11-15 тысяч случаев заражения, тогда как заполненность больниц достигает 80%. В этом случае будут введены новые ограничения и организована работа полевых госпиталей.
- Четвертый уровень - это когда ресурсы системы здравоохранения исчерпаны. Это когда ежедневное количество случаев будет около 20 тысяч больных в сутки. Здесь мы будем вынуждены вводить протокол медицинской сортировки с приоритетом оказания помощи, - подчеркнул министр.
- Я уверен, что никто не хочет, чтобы наступил 3-4 уровень, - добавил Степанов.
Он отметил, что на данный момент заполнены более 20 тысяч коек, всего подготовлены около 52 тысяч.
Ранее и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин озвучил рассчеты Минздрава, согласно которым В ближайший месяц заболеваемость вирусными инфекциями может вырасти до 20 тысяч в сутки, а в худшем случае - до 35 тысяч.