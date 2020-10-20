По состоянию на 20 октября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 22 398 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 29 563 случая заболевания COVID-19, 23 112 человек находятся под медицинским наблюдением, 5 992 пациента выздоровели, 459 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 20 октября в Украине зафиксировано 5 469 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 309 107 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 5 786 человек умерли, 129 533 - выздоровели.