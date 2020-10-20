В сентябре подешевели овощи, фрукты, мед и молочные продукты, зато подскочила цена на яйца, сахар и рыбу. Подорожали также образовательные и коммунальные услуги.

По информации Главного управления статистики в Харьковской области, в сентябре 2020 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Больше всего подешевели овощи и фрукты – на 6,3% и 6,2% соответственно. На 3,3–0,7% снизились цены на мед, молочные продукты, макаронные изделия, кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, масло. В то же время на 6,2% подорожали яйца, на 2,2–0,4% увеличились цены на рис, подсолнечное масло, молоко, сахар, рыбу и продукты из рыбы, мясо и мясопродукты, продукты переработки зерновых.Цены в категории «алкогольные напитки и табачные изделия» снизились на 0,2%. Однако если брать по отдельности, то спиртные напитки подешевели на 1,7%, а табачные изделия подорожали на 1,4%.Одежда и обувь выросли в цене на 6%, в том числе обувь – на 6,9%, одежда – на 5,6%.Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 3,5% произошел за счет повышения цены на природный газ на 20,6%.Цены на транспорт выросли на 0,5% за счет подорожания автомобилей на 1,5%, топлива и масел – на 0,4%. Вместе с тем на 3,3% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.Услуги образования подорожали на 10,4%, а именно: высшего – на 13,8%, среднего – на 7,8%.В целом, по данным областного управления статистики, индекс потребительских цен в Харьковской области в сентябре 2020 по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4% и с начала года 102,2% (по Украине – 100,5% и 101,7% соответственно).