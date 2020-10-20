Такую услугу предоставляют сервисные центры МВД, а чтобы избежать очередей, заказать обмен прав можно в режиме онлайн при помощи электронного кабинета.Об этом рассказали в пресс-службе Главного сервисного центра МВД.
Водителю требуется авторизоваться в электронном кабинете и загрузить в него такие документы (их необходимо предварительно отсканировать):
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- действующую медсправку формы 083/о (одним документом);
- имеющиеся водительские права.
Затем необходимо следить за статусом заявки. Когда она будет отмечена как «Обработана», водительское удостоверение можно без очереди получить в сервисном центре.
В МВД уточнили, что специального уведомления о том, что документ готов к выдаче, не предусмотрено.