Движение трамваев по ул. Героев Труда и ул. Шевченко, на участке от ул. Академика Павлова до разворотного круга «Журавлевский гидропарк», будет запрещено с 10:00 до 11:00 21 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев в районе остановочного пункта «ул. Саперная».Движение трамваев будет организовано следующим образом:разворотный круг «Журавлевский гидропарк» - ул. Шевченко - ул. Моисеевская - ул. Веринская - ул. Семиградская - перекресток ул. Семиградская/ул. Академика Павлова (остановка «Сабурова дача»);разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ул. Матюшенко - ул. Веснина - разворотный круг «Парк им. Горького»;- не ходит.