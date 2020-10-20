Школьники – на каникулах, транспорт, рынки и спорт-клубы работают, кинотеатры закрыты. Харьков, как и прогнозировали специалисты, таки оказался в красной карантинной зоне. Что это значит для горожан?

С понедельника, 19 октября, в Харьковской области действует новое эпидемическое зонирование.Харьков, Люботин и два района области – Богодуховский и Первомайский – из оранжевой зоны переходят в красную. В эту же зону попадает Лозовский район, до этого находившийся в желтой.В оранжевой зоне: города Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, а также Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Боровский, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Двуречанский, Дергачевский, Зачепиловский, Змиевский, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Печенежский, Сахновщинский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы.В желтой зоне не осталось ни одного района.Согласно рекомендациям Кабмина, в красной зоне закрываются все ТРЦ, кафе и рестораны, а также прекращается работа общественного транспорта. По совместному решению местной и центральной власти могут закрыть учебные заведения. В красной зоне запрещается посадка- высадка на пассажирские поезда. Окончательное решение о карантинных ограничениях принимают местные комиссии по чрезвычайным ситуациям.В Харькове решено пассажирские перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом, метро, троллейбусами и трамваями не отменять. Но власть обещает проверки, в том числе в метро, по соблюдению количества пассажиров и масочного режима, причем не только на станциях, но и на платформах, и в вагонах. По информации чиновников, проверки общественного транспорта уже проводятся. Но работа носит в основном разъяснительный характер.Харьковские школьники с понедельника отправились на каникулы. Напомним, Кабмин рекомендовал сделать это с 15 октября. Однако на заседании городской КЧС решили, что каникулы начнутся по расписанию, «если не будет нормативно-правовых документов, обязывающих закрыть школы раньше». Но уже через полтора часа после заседания решение поменяли и с 19 до 30 октября школьников таки отправили на каникулы. Детские сады работают в обычном режиме.Магазины в ТРЦ теперь работают на два часа меньше – до 20.00, развлекательные зоны закрыты. Кафе, рестораны и другие заведения общепита продолжают работу, но тоже должны закрываться в 20.00.Продолжают работать рынки, продовольственные магазины, заведения торгового и бытового обслуживания.Фитнес-центры и спортзалы тоже решили не закрывать, правда, при условии, что там будут соблюдаться все меры предосторожности – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция.Вместе с тем закрываются для посещения учреждения и заведения, предоставляющие социальные или реабилитационные услуги.