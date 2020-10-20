Чтобы избежать негативных реакций на пищевые продукты, необходимо знать особенности своего организма и не употреблять то, что переносишь.

Для того чтобы понять, на какие именно продукты организм имеет аллергию или непереносимость, следует сделать анализы в медицинской лаборатории.– Зная результаты анализов, при выборе полуфабрикатов или готовых продуктов необходимо тщательно изучать их состав, чтобы не купить те, которые могут нанести вред вашему организму, – говорит генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология», кандидат экономических наук, участник 6-й рабочей группы Европейской экономической комиссии ООН (Женева) Владимир Величко.Так, к активным аллергенам, помимо молока, яиц и меда, относятся рыба и морепродукты. Морская, речная рыба, ракообразные, моллюски и другие морепродукты – все это может вызвать аллергию. Реакция на эти аллергены составляет жизненную угрозу и, к сожалению, с детства сохраняется в течение всей жизни. Поэтому пациентам с такой аллергией рекомендуется полный отказ от данных продуктов. Обычно у людей бывает сильная аллергия на креветки, крабов, омаров, раков и может распространяться на мидии, гребешки, устрицы, кальмаров и осьминогов.Могут провоцировать аллергию из-за белков, содержащихся в них. Наиболее распространенным аллергеном является арахис. Иногда люди, страдающие аллергией на один вид орехов, могут иметь аллергию и на другие виды. Такие перекрестные особенности имеют грецкие орехи и миндаль, кешью и фисташки. Могут вызвать аллергическую реакцию также семена кунжута. Если у вас аллергия на любой вид орехов, то лучше отказаться от них вовсе и не использовать их масла. Такая аллергия, как правило, пожизненна. Людям с сильной аллергией следует исключить все, что содержит орехи: конфеты, печенье, пирожные, торты, мороженое.Могут содержать глютен – нерастворимый белок, который под воздействием воды превращается в упругие волокна. Глютен содержится в пшенице, особенно в твердых сортах, ржи, ячмене или их гибридных видах и продуктах из них. Может содержаться в овсе, если он выращивается рядом с глютенсодержащими злаками и обрабатывается теми же механизмами, поэтому в него попадает аллергенная клейковина. Отсутствует глютен в гречке, кукурузе, просе, рисе.– Согласно Закону Украины «Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов», продукты могут маркироваться надписями «без глютена» (если его содержание не превышает 20 мг на 1 килограмм общей массы пищевого продукта) и «с очень низким содержанием глютена» (если продукт был специально обработан для уменьшения его содержания и содержит не более 100 мг глютена на 1 килограмм общей массы). Информация о таких пищевых продуктах также может сопровождаться обозначениями «подходит для лиц с непереносимостью глютена» или «подходит для лиц, больных целиакией», – уточняет Владимир Величко.