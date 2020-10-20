Сразу несколько фейков рекламируются в социальных сетях и на платформе Youtube.

Жители харьковской области сообщают о работе целой кампании по дезинформации избирателей, запущенной в качестве рекламы в социальных сетях и сервисах интернета.В частности, людей информируют о возможности голосовать за несколько партий и кандидатов, а также о том, что люди старше 40 лет могут голосовать на дому, что является неправдой. В первом случае бюллетень будет считаться недействительным, а не прийдя на голосование человек просто пропустит возможность отдать свой голос на выборах.Как сообщает телеграм-канал "Слобожанский лифтер", подобная технология может быть выгодна провластной партии, которая таким образом пытается понизить явку в Харьковской области, где по данным социологического исследования группы "Рейтинг " Слуги Народа уступают лидерам гонки Блоку Кернеса и Светличной.