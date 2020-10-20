В Министерстве обороны сделают перераспределение средств для того, чтобы закупить украинский комплекс крылатых ракет Р-360 Нептун уже в 2020 году.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран.По его словам, в ближайшее время в Минобороны сформируют официальный заказ, а также задачи по количеству и срокам поставки вооружения. Таран отметил, что необходимые для закупки деньги есть в наличии.Министр обороны считает, что катерам военно-морских сил Украины также необходима корабельная версия комплекса Нептун. Разработка подобного типа вооружения должна стать следующим этапом в модернизации флота, заявил Таран.Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в 2018 году заявил, что со дня подписания Будапештского меморандума в 1994 году на вооружении у армии Украины не оставалось ни одной крылатой ракеты.