С октября лечебные учреждения подают диспетчерам "скорой" информацию о количестве свободных коек и кислородных точек трижды в день. По этой информации ориентируются, куда везти пациентов.

Об этом сообщила заместитель директора по медицинской работе "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Галина Салдан.— В прошлом месяце госпитализация больных с пневмониями и COVID-19 проводилась по графику, который был подан департаментом, по приказу дежурили больницы. Уже в этом месяце идет госпитализация больных в ручном режиме. Каждое из лечебных учреждений, которое обслуживают больных c COVID-19, подает три раза в день количество свободных мест и мест с кислородом в центральную диспетчерскую, чтобы ориентироваться, куда везти больных. Подают в 08:00, 14:00 и в 20:00. Бригады, конечно, мы для COVID-19 увеличили, учитывая увеличение температуры и диагностированных пневмоний, сейчас у нас около 30 бригад, которые обслуживают больных с температурой и пневмониями с COVID-19, — пояснила она.Медикам "скорой" в сентябре поступило вызовов в шесть раз больше, чем в апреле.— За время пандемии количество вызовов выросло относительно не сильно, но больные, у которых диагностирована пневмония и COVID-19, выросли относительно апреля до сентября в шесть раз. В апреле было за месяц почти 36 тысяч 400 вызовов, из них 520 пневмоний с COVID-19. Уже за сентябрь было 42 тысячи 400 вызовов, из них пневмоний и COVID-19 диагностировано в шесть раз больше, почти 3 тысячи вызовов, 30% от этих вызовов госпитализируются в больницы, как города, так и области, — рассказала Салдан.С начала октября ежедневно медики "скорой" диагностируют до 200 случаев пневмоний с COVID-19.— В сентябре от 70 до 80 вызовов было на пневмонии и COVID-19. В октябре каждый день диагностируется примерно плюс-минус 180, больше 200 больных с пневмониями и COVID-19 и почти 80 больных госпитализируют в лечебные учреждения. Это достаточно большая цифра и это в действительности проблема всех, — подчеркнула заместитель директора по медицинской работе "скорых".Напомним, с 19 октября Харьков в "красной" зоне карантина. Чиновники называют ситуацию критической, нагрузку на больницы и врачей — чрезмерной.