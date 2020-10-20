Средняя зарплата в Харькове составляет 12,5 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют данные более чем 12,4 тысяч вакансий, опубликованных работодателями на одном из сайтов по поиску работы за последние три месяца.

Желаемая средняя зарплата, которую указывают соискатели – 11 тысяч гривен. Такой заработок в среднем – у терапевтов, наладчиков, верстальщиков, автокурьеров, менеджеров по закупкам, менеджеров по работе с клиентами, специалистов по тендерам, лид-менеджеров, а также поваров, парикмахеров, наладчиков, верстальщиков, художников, пишет 057.ua.Самые популярные высокооплачиваемые вакансии в Харькове – директор по продажам, программист 1С и брокер. Их зарплата составляет около 30 тысяч гривен. Далее следует должность front-end-разработчика – 26,5 тысяч гривен, категорийного менеджера, инженера отопления, вентиляции и кондиционирования, главного инженера – 25 тысяч гривен. Региональному менеджеру и начальнику отдела предлагают 22,5 тысячи гривен, мотористу – 21 тысячу гривен, программисту PHP – 20,3 тысячи гривен.Как сообщает облстат, в августе средняя зарплата официально устроенного сотрудника предприятия, учреждения или организации на Харьковщине составила 9 877 гривен. Сравнительно с июлем этого года размер среднего заработка упал на 3%.По видам экономической деятельности в топ высокооплачиваемых сфер вошли информация и телекоммуникации – 21 425 гривен, госуправление, оборона и обязательное соцстрахование – 16 947 гривен, финансовая и страховая деятельность – 14 144 гривен, строительство – 12 269 гривен, транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 11 353 гривен, профессиональная, научная и техническая деятельность – 10 935 гривен, промышленность – 10 413 гривен.