Самый эффективный простой способ, позволяющий избежать ранней смерти из-за сердечных патологий – это регулярный контроль показателей артериального давления, уровня холестерина и глюкозы. Его назвал врач кардиолог Сергей Провоторов.

Кардиолог назвал самый эффективный простой способ избежать «сердечной» смерти, состоящий в постоянном отслеживании уровней АД, холестерина и сахара в крови. Медик заявил, что благодаря данной привычке можно существенно снизить риск смерти «от таких болезней сердца, как инфаркт или инсульт».Помимо этого, чтобы защитить себя от развития опасных сердечных нарушений, нужно следить за своим весом, не допускать скопления жировых отложений на передней брюшной стенке, добавил кардиолог.- Существуют нормы обхвата талии: у мужчин – до 94 сантиметров, у женщин – до 80 сантиметров, - рассказал врач.Он напомнил, что для мужчин риск пострадать от болезней сердца резко возрастает после 40 лет, у женщин – после менопаузы. Сопутствующими факторами, значительно влияющими на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, являются артериальная гипертензия и сахарный диабет второго типа, подчеркнул специалист.