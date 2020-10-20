Причиной резкого маневра водительницы автомобилю Kia Sorento, который упал в реку Харьков в центре города, могла стать кошка.

Об этом Суспільному сообщил пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Гайдук.- Как она объяснила патрульным, когда она двигалась, увидела на дороге кошку. И, чтобы избежать наезда на животное, направила транспортное средство в сторону бордюра. После чего у автомобиля началось неконтролируемый движение, и произошло падение в воду, - сказал Гайдук.По его словам, алкотестер показал, что женщина была трезвой. Автомобиль достали из воды. На водителя составили админпротокол по статье 124 (нарушение правил дорожного движения, которое привело к повреждению транспорта и элементов проезжей части). Правоохранители опросили свидетелей. Материалы переданы в суд.Напомним, сегодня автомобиль Kia слетел с дороги , пробил железный забор на набережной и упал в реку Харьков. Водитель не травмировался.