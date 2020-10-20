В понедельник, 19 октября, в районе дома по проспекту Тракторостроителей, 112, автомобиль "ЗАЗ" сбил двух 11-летних близнецов.

Как сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, детей доставили в "неотложку".– В 15:43 был вызов, через четыре минуты приехала "скорая". Два мальчика 11-ти лет, ученики шестого класса. Сотрясение головного мозга – под вопросом, ушибы лица у обоих. Доставили в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи, – отметил он.В Нацполиции сообщили, что водитель автомобиля "ЗАЗ" – 60-летний мужчина – наехал на подростков на регулируемом пешеходном переходе.Информацию про аварию внесли в Единый реестр заявлений и сообщений Московского райотдела. Обстоятельства ДТП выясняются.По информации знакомых семьи, в ДТП пострадали Артем и Никита Семашко. Когда их сбила машина, они направлялись в Школу современных театрально-сценических направлений.