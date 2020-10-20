На пр. Юбилейном 20–21 октября запрещено движение транспорта от пр. Тракторостроителей до Салтовского шоссе. Это связано с капремонтом проспекта.

На время работ будет организовано двустороннее движение транспорта по полосе встречного направления для объезда закрытого участка.Кроме того, 22 октября с 8.00 до 21.00 будет запрещено движение транспорта на разворотном кругу троллейбусов на 602-м микрорайоне.26 и 27 октября также будет запрещено движение транспорта по пр. Юбилейному на участке от Салтовского шоссе до пр. Тракторостроителей при движении в сторону ул. Гвардейцев- Широнинцев. Двустороннее движение будет организовано по свободной проезжей части.