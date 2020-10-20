Конфликт возник во время распития алкоголя. Злоумышленница схватила нож и ранила потерпевшего в грудь.

В Змиеве, 17 октября, во время совместного распития спиртных напитков 27-летняя женщина нанесла ножевое ранение в грудную клетку 24-летнему местному жителю. Об этом сообщил правоохранителям брат злоумышленницы, который вызвал полицию.По данному факту следователи инициировали уголовное производство за покушение на умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.Женщина задержана.