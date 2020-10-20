В Белграде прошел финал международного чемпионата по программированию BubbleCup, организатором которого является компания Microsoft.

Команда Харьковского национального университета радиоэлектроники «Energy is not over» в составе Андрея Шанина, Игоря Баренблата и Матвея Асландукова, под руководством доцента кафедры программной инженерии Александра Вечура, улучшив свой прошлогодний результат, обошла лучшие команды Украины и России и вошла в тройку лидеров завоевав бронзовую медаль.Как сообщают в ХНУРЭ, BubbleCup — престижное международное соревнование, которое позволяет украинским студентам соперничать с сильнейшими командами мира. Для того чтобы принять участие в финале чемпионата нужно было пройти два раунда отбора, которые продолжались два месяца, сразиться с ведущими командами Европы и мира и из сотни лучших команд необходимо было попасть в топ-15 финалистов. Кроме того, в этом году было ужесточены правила и только две лучшие команды от страны имели возможность войти в финал.