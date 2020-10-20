События В Харькове упал в реку автомобиль (видео) Вечерний Харьков 20.10.2020 553 Подробности происшествия рассказали журналисты "р1". Читайте также Студенты ХНУРЭ вошли в тройку лучших в мире В Харькове полиция открыла дело по факту недостачи бюллетеней Ректор аграрного университета предстанет перед судом за взятку БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Студенты ХНУРЭ вошли в тройку лучших в мире События 20.10.2020 Лента новостей Студенты ХНУРЭ вошли в тройку лучших в мире 20.10.2020 В Харькове полиция открыла дело по факту недостачи бюллетеней 20.10.2020 В Харькове упал в реку автомобиль (видео) 20.10.2020 Ректор аграрного университета предстанет перед судом за взятку 20.10.2020 Село в Харьковской области на сутки осталось без газа 20.10.2020 Харьковские правоохранители задержали подозреваемую в покушении на убийство 20.10.2020 В Харькове перекрыли Юбилейный проспект 20.10.2020