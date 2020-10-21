Об этом политик, публицист и доктор экономических наук Александр Кирш написал на своей стонице в соцсетях.

"Недавно я писал, что на выборах 25 октября поддержу Юлию Светличную, молодого, но очень перспективного политика. Ввиду нереализованного запроса на профессионализм во власти (как центральной, так и часто местной), нужно голосовать за политиков, которые имеют опыт управления и уже показали себя в работе. Сегодня я хотел бы призвать каждого из вас обязательно прийти на участки и проголосовать. Каким бы ни был ваш выбор, его обязательно нужно обозначить 25 октября.Я обратил внимание на то, что политические партии, которые можно отнести к демократическим, достаточно широко будут представлены в бюллетене, поэтому советую проголосовать за ту партию, которая точно преодолеет 5%-ный барьер, чтобы ваш голос не пропал.Будьте активными, приходите на выборы, потому что следующий шанс избрать достойную местную власть будет только через 5 лет", - написал политик на своей странице в соцсетях.