Женщина будет направлена на принудительное лечение в психбольницу.

Татьяна Пьянова, которая убила собственную дочь и отрезала ей голову, согласно заключению судмедэкспертизы признали психически невменяемой. Как сообщают журналисты издания Объектив со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, врачи установили у женщины хроническое психическое заболевание, что лишало подозреваемую возможности осознавать свои действия.В настоящее время Пьянова содержится в СИЗО до истечения срока на апелляционное обжалование – 30 дней, после чего будет отравлена в психиатрическую больницу.