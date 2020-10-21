События ДТП с погибшими на окружной: комментарии выживших участников аварии (видео) Вечерний Харьков 10:14 786 Видео с места трагедии опубликовали в харьковском телеграм-канале "ВЕХА". Читайте также Стали известны подробности жуткого ДТП на Окружной в Харькове Перед пожаром в центре Харькова произошел взрыв - подробности (видео) Пожар в центре Харькова – горит здание возле Планетария (видео, обновлено) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Стали известны подробности жуткого ДТП на Окружной в Харькове События 14:06 Лента новостей Стали известны подробности жуткого ДТП на Окружной в Харькове 14:06 В 2021 году изменятся условия назначения пенсии украинцам 13:48 Перед пожаром в центре Харькова произошел взрыв - подробности (видео) 13:26 Пожар в центре Харькова – горит здание возле Планетария (видео, обновлено) 13:20 Власть пытается расшевелить публику перед выборами 13:02 На улице в центре Харькова на несколько дней перекроют движение 12:39 В МОЗ рассказали о правилах СOVID-безопасности на выборах 12:21