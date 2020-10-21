По словам народного депутата, не существует даже соответствующего постановления Кабинета Министров, Харьковская областная администрация не поднимала на сессии вопрос об использовании субвенции, а значит средства будут обнулены.

Как сообщила Светличная, обещанное финансирование в размере 100 миллионов на строительство харьковского онкоцентра рискуют быть обнуленными, так как отсутствуют какие-либо действия, направленные на реальное направление этих средств в проект."На сегодня 100 млн.грн так и не поступили в областной бюджет! Ни копейки! Необходимого постановления Кабинета Министров до сих пор нет. На сессии областного совета вопрос этой субвенции из госбюджета областная администрация даже не поднимала. Порядок использования данных финансовых средств отсутствует, так же как и соответствующие экспертизы, необходимые для выполнения строительных работ. Без вышеуказанных решений и действий не может быть объявлен даже тендер. А он должен быть международным, срок его проведения - 60 дней", - написала Светличная.По словам политика, учитывая все это, выделенные парламентом 100 миллионов в этом году использованы не будут, а так как средства непереходные, то они будут обнулены как невостребованные.Также финансирование проекта отсутствует в проекте государственного бюджета на 2021 год, в связи с чем Светличная подняла вопрос о выделении 500 миллионов на строительство клиники."Подаю в Бюджетный комитет ВР настоятельное предложение о выполнении властью своих обещаний перед харьковчанами и выделении финансирования для строительства клиники на 2021 год в объёме 500 млн грн. Эта сумма позволит полноценно возобновить строительство онкологического центра и сократить отставание от графика".