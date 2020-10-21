У мужчины изъято 100 граммов мефедрона и 6 граммов каннабиса.

Как пояснил злоумышленник, он работает в интернет-магазине и должен был оставить наркотики в качестве «закладки» в одном из определенных мест. Также мужчина назвал полицейским адреса еще 40 тайников, где он уже сделал «закладки» с каннабисом и мефедроном. В дальнейшем они были изъяты.По данному факту следователями Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.