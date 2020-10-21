По предварительным данным, выжившие участники аварии находились в состоянии опьянения.

21 октября на трассе "Киев-Харьков-Должански" произошло лобовое столкновение автомобилей "ЗАЗ" и "Toyota", а результате которого семейная пара, 41-летний водитель и 15-летняя пассажирка легковушки "ЗАЗ", погибла на месте. По имеющимся данным у Вечернего Харькова, погибший был сотрудником государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Харьковской области.В иномарке находились двое мужчин - 21 и 19 лет. Они не пострадали и отказались от госпитализации. По предварительной информации, молодые находились в состоянии алкогольного опьянения.На данный момент следователи внесли информацию о происшествии в Единый учет. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.