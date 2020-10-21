Фирма-подрядчик, победившая в тендере на строительство дорог, не имела квалифицированных сотрудников, оборудования и покупала низкокачественные материалы.

Как сообщает пресс-служба СБУ, оперативники пресекли некачественное строительство и ремонт объектов критической инфраструктуры автодорожной отрасли Харьковской области.В Службе безопасности установили, что в течение третьего квартала этого года харьковское госпредприятие объявило проведение ряда тендеров на закупку стройматериалов для ремонта и строительства автодорог."Одна из коммерческих фирм предложила конкурсные цены, которые были значительно ниже рыночных. Это позволило коммерсантам одержать победу в торгах и заключить договоры на почти 6,3 миллиона гривен.При анализе тендерной документации сотрудники СБ Украины обнаружили, что у фирмы-победителя отсутствует собственная материально-техническая база и квалифицированный штат сотрудников. Также продукция, которую в компании планировали приобрести у субподрядчиков, не соответствует сертификатам качества", - сообщили в СБУ.Такая ситуация, по мнению следствия, могла привести к поставке некачественных строительных материалов и выполнения работ. Это создавало угрозу преждевременного разрушения дорожного покрытия, повышение аварийности на автодорогах и могло нанести миллионные убытки государству.