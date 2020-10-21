Минздрав подготовил правила безопасности во время голосования на местных выборах.

Как именно планируют обезопасить людей в среду, 21 октября, рассказал глава ведомства Максим Степанов.По его словам, перед началом работы председатель окружной комиссии должен определить ответственное лицо, которое будет перед входом опрашивать избирателей о наличии симптомов респираторных заболеваний. При входе на избирательные участки должны обязательно быть дезинфицирующие средства для рук. Также там размещаются информационные материалы о противоэпидемических мероприятиях.У входа и в самом помещении для голосования наносится разметка, которая должна указывать на соблюдение дистанции. При возможности избирательные участки должны обеспечить отдельные вход и выход для избирателей. У стола, где выдаются избирательные бюллетени, должно быть не более трех человек, а все поверхности избирательных участков должны дезинфицироваться.