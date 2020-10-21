Чем ближе к выборам – тем больше сюрпризов. Мало того что президент ни с того ни с сего затеял всенародный опрос, который собирается провести прямо в день голосования, так еще и Харьков угодил в самую опасную эпидемиологическую зону. Какую цель преследует гарант и состоятся ли выборы в красной зоне?

Какую цель преследует опрос?

Состоится ли голосование в «красном» Харькове?

«Всеукраинский опрос», инициированный Владимиром Зеленским, пройдет параллельно с местными выборами 25 октября. Наряду четырьмя бюллетенями избирателя получат еще и листок с пятью вопросами:– о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах;– о создании свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей;– о сокращении количества народных депутатов до 300;– о легализации каннабиса в медицинских целях;– о праве Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.В отличие от конституционного референдума, этот опрос не будет иметь прямых юридических последствий.По словам политолога, кандидата политических наук Антона Авксентьева, предлагаемый опрос – предвыборная технология, цель которой задать повестку дня, чтобы в последние дни перед выборами все обсуждали именно президента и его инициативы.– Преследуется цель отождествления президента с некоторыми популистскими темами, которые вынесены в опросник, – считает политолог. – Например, первый вопрос касается достаточно болезненной для украинцев темы – наказания топ-коррупционеров. Хотя за последние полгода никаких «посадок», обещанных Зеленским, не произошло, провластная партия решила опять как-то отождествиться с данной темой. И сразу после того как президент озвучил этот вопрос, многие «слуги народа» начали комментировать – мол, мы поддерживаем пожизненное заключение, и президент, как мы знаем, тоже поддерживает. То есть это подается как некая инициатива президента. И стоит задача, чтобы все, кто поддерживает такую инициативу – а это большинство, у многих есть запрос на жесткие репрессивные меры в отношении коррупционеров, – пришли на выборы и проголосовали еще за «слуг народа», отождествив их со своими стремлениями.По словам политолога, кандидата политических наук Антона Авксентьева, предлагаемый опрос – предвыборная технология, цель которой задать повестку дня, чтобы в последние дни перед выборами все обсуждали именно президента и его инициативы. А вот вопрос по каннабису, по мнению эксперта, рассчитан на то, чтобы привлечь на выборы молодежь, которая составляет львиную долю электората «Слуги народа».– Я ждал, что появится какой-то вопрос, который по большому счету никого не интересует, кроме небольшого процента людей. Каннабис – хайповая тема для молодежи. Судя по обсуждениям в социальных сетях, молодежи это «по приколу», они за марихуану и так далее. Думаю, что это попытка повысить явку молодежной аудитории. А у «слуг народа» как раз большой перекос в структуре электората в сторону молодежи.По мнению политолога, доктора политических наук Игоря Полищука, всеукраинским опросом правящая партия пытается понизить уровень протестного голосования.– Вопросы очень разношерстные, на разную тематику – «на городі бузина, а в Києві дядько», – которые просто задурят голову избирателю, – говорит эксперт. – Каждый второй и без того очень смутно представляет, где и какие галочки ему предстоит ставить. То есть все это направлено на то, чтобы усложнить процедуру голосования. Можете себе представить: заходит бабушка в кабинку – перед ней четыре бюллетеня, в которых даже мне сложно разобраться, а потом еще и листок с пятью вопросами. Ей нужно девять галочек поставить. Представляете, какая это нагрузка на человека? Он начнет путаться, нервничать и может допустить ошибку при заполнения бюллетеня, из-за чего он в дальнейшем будет признан недействительным. Таким образом, в испорченные бюллетени уйдет процентов пять-десять голосов, которые могли бы получить оппозиционные кандидаты. Преследуется цель понизить уровень протестного голосования.По словам Антона Авксентьева, в Избирательном кодексе ничего не сказано ни о карантине, ни о красной зоне.– Документ утверждался до пандемии. Правда, потом в него вносились правки, но они не касались карантинных ситуаций. О них в законе вообще ничего не говорится, – отмечает политолог.То, что Харьков оказался в красной зоне, по мнению Антона Авксентьева, не станет поводом для отмены выборов.– Я на 99 процентов уверен, то выборы в Харькове состоятся. Я даже думаю, что сейчас местные власти будут саботировать некоторые требования красной зоны. Насколько я знаю, попадание в красную зону означает запрет работы общественного транспорта. Но в горсовете уже заявили, что не дадут в обиду метрополитен. Да и в облгосадминистрации сообщили, что транспорт останавливать не будут, – говорит Антон Авксентьев. – И в горсовете, и в ХОГА сейчас пытаются копировать стиль и риторику Кернеса – максимальный накал «плохого» Киева, который требует что-то запретить и «хорошего» заступника харьковчан, который не дает закрывать рынки, метро и всячески сопротивляется инициативам центра.О том, что вопрос выборов в красной зоне законодательно никак не отрегулирован, говорит и Игорь Полищук, поэтому, по его мнению, может произойти все что угодно.– Голосование в красной зоне может быть, например, не отменено, а перенесено, так сказать, до лучших времен. Законодательно этот вопрос до конца так и не урегулирован. Сложно сказать, как оно будет. Может, голосование 25 октября в Харькове действительно не состоится, – предполагает Игорь Полищук.По мнению политолога, исходя из симпатий избирателей на сегодняшний день, это было бы выгодно правящей партии.– Кому это выгодно – вопрос запутанный. Но я думаю, что все таки правящей власти. У «Слуги народа» продолжается падение рейтинга. Возможно, партия питает надежду, что со временем ситуация может поменяться. Вдруг удастся вернуть симпатии избирателей, допустим, повышением пенсий перед самым голосованием, или еще каким-нибудь деянием «на благо народа». Хотя не факт. Рейтинг «слуг» может упасть еще ниже, – говорит Игорь Полищук.