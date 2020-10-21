У водителей автомобилей появился еще один способ оплаты парковки в Харькове.

С 20 октября парковку на муниципальных площадках можно оплачивать с помощью SMS. Услугу запустили телеком-операторы «Vodafone», «Киевстар» и «lifecell» совместно с Харьковским городским советом.В Департаменте цифровой трансформации отметили, что услуга доступна с любого телефона и имеет простой алгоритм бесконтактной оплаты «в один шаг».Для оплаты парковки абоненту нужно отправить SMS на короткий номер 949 с текстом:XX0000XX Пробел N Пробел Tгде XX0000XX - государственный номер авто, N - номер парковки, T - количество часов парковки.В ответ абоненту приходит SMS с информацией об оплате парковки, а за 10 минут до ее окончания - предупреждение.При необходимости получения дубликатов всех действующих оплат абоненту нужно отправить SMS на номер 949 с текстом «D» или «d».Условия для оплаты парковки с помощью SMS:- стоимость парковки оплачивается с основного счета абонента;- услуга доступна абонентам «Vodafone Украина», «Киевстар» и «Lifecell» предоплаченной формы обслуживания;- для абонентов «Vodafone» минимальный остаток баланса на мобильном счете после оплаты парковки должен быть не менее 3 грн, а для абонентов «Киевстар» и «Lifecell» - 0 грн.За дополнительной информацией можно обращаться к операторам:«Vodafone» - press@vodafone.ua«Київстар» - pr@kyivstar.net«Lifecell» - publicrelations@lifecell.com.uaНапомним, что в Харькове действует реформа системы оплаты парковки в рамках внедрения цифровой трансформации города. Кроме SMS-оплаты, водители могут оплатить парковку автомобилей через приложение «Е-парковка», специальный чат-бот в Telegram , а также через приложение «Приват24» в разделе «Транспорт/Авто».