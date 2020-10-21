По предварительной информации, в доме, где произошел взрыв, изготавливали пиротехнику.

21 октября в 12.38 в двухэтажном доме по улице Кравцова, 7 в Харькове произошел взрыв. Дом сильно задымлен, пострадавшие есть. Об этом сообщил помощник начальника Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Игорь Лупандин.- Там, предварительно, изготавливали пиротехнику. Были взрывы, сильное задымление, естественно где-то есть горение. Три автоцистерны и одна автолестница к месту направлены. Сейчас идет разведка и ликвидация. Есть предварительные пострадавшие, возможно отравление, - сказал Лупандин.О количестве и состоянии пострадавших не сообщается.