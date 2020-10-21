По состоянию на 21 октября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 22 929 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 30 275 случаев заболевания COVID-19, 23 663 человека находятся под медицинским наблюдением, 6 143 пациента выздоровели, 469 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 21 октября в Украине зафиксировано 6 719 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 315 826 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 5 927 человек умерли, 132 219 - выздоровели.