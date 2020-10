Говорят, что антитела к Covid-19 недолговечны, будто бы они очень скоро исчезают. Не понимаю, какой смысл тогда изобретать вакцину, если антитела все равно исчезают. Что говорят об этом специалисты? Ирина Валерьевна

Как меняется концентрация антител

Коронавирус постоянно мутирует

Разнообразие вирусов усложняет создание вакцин

На сегодняшний день, по данным специалистов, все еще нет ясности, каков «срок годности» иммунитета к Covid-19 среди переболевших, что важно как для будущей вакцинации, так и для иммунитета толпы.Уровни антител к коронавирусу SARS-CoV-2 начинают снижаться у переболевших Сovid-19 примерно через три месяца после заражения и полностью исчезают в течение трех-четырех месяцев. Результаты наблюдений за небольшой группой выздоровевших людей выложены в журнале Blood, пишет Мedical Хpress.Для исследования еженедельно брали пробы у 15 добровольцев (11 мужчин и четырех женщин), которые вызвались участвовать в экспериментальном лечении плазмой крови переболевших Covid-19. Ученые наблюдали, как у них меняется концентрация антител.Она начинала падать в среднем на 88-й день после заражения SARS-CoV-2, а за следующие три недели после этого концентрация детектируемых антител уменьшалась примерно вполовину. Спустя три-четыре месяца эти антитела практически не фиксировались в пробах.Еще летом эта группа показала, что перенесшие Covid-19 в легкой или бессимптомной форме могут лишиться антител в течение ста дней после заражения.Авторы исследования успокаивают тех, кто переживает, что разрабатываемые вакцины также будут иметь краткосрочный эффект. Не исключено, что так и будет, но ученые подчеркивают: во-первых, полученные ими результаты – только по антителам у переболевших, Т-клеточный иммунный ответ они не изучали. Во-вторых, кандидатные вакцины вызывают более высокие уровни антител, чем болезнь. В-третьих, вакцинация ведет к другому механизму появления ответа.Коронавирус мутирует, но не под человека, и это очень радует, говорят биологи Пентагона. Пандемичный коронавирус, который появился в человеческой популяции в конце 2019 года, не адаптируется к новым хозяевам, считают исследователи.«Коронавирус SARS-CoV-2 минимально мутировал с декабря 2019 года, когда его впервые выделили в первоначальной вспышке в Китае. Это позволяет надеяться, что для борьбы с пандемией будет достаточно даже одной эффективной вакцины», – пишут биологи Армейского НИИ им. Уолтера Рида в США (WRAIR).Авторы публикации в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences провели генетический анализ последовательностей вируса от более 27 тысяч инфицированных. Были просканированы на наличие вариаций 18 514 независимых последовательностей вирусного генома, взятых у людей в 84 странах.Анализ показал низкую генетическую дифференциацию. То есть с конца 2019-го геном SARS-CoV-2 мутировал в основном случайно, а не по пути адаптации к человеку.– Как и другие, мы заметили, что частота мутации в D614G (участок последовательности генома SARS-CoV-2, по которому производится белок-шип вируса; тот самый, за счет которого патоген и проникает в клетку, – ред.) быстро увеличилась с начала эпидемии, но мы не смогли связать ее с конкретными адаптивными силами, – отмечают исследователи Пентагона.Таким образом, учитывая низкий уровень генетической изменчивости, любая действенная вакцина, скорее всего, будет одинаково эффективна против всех циркулирующих сейчас штаммов коронавируса, вызывающего болезнь Covid-19. Иногда внутривидовое разнообразие вирусов сильно усложняет создание вакцин – как, например, в случае с ВИЧ, гриппом и денге.– Однако SARS-CoV-2 менее разнообразен, чем эти вирусы, поэтому мы можем быть осторожно оптимистичны, – обнадежили ученые.