Водитель Toyota Land Cruiser, который выехал на встречную на окружной, где столкнулся с "Ланосом", уже привлекался к ответственности по ст. 130 Административного кодекса - управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Информацию об этом подтвердили в полиции.Напомним, в "Ланосе" находился 41-летний мужчина - начальник одной из пожарных частей управления ГСЧС Харьковской области - и его 15-летняя дочь. Они погибли на месте.В полиции сообщили, что за рулем "Тойоты" был 19-летний харьковчанин, с ним был 21-летний пассажир. По предварительной информации, оба парня были в состоянии алкогольного опьянения. Открыто уголовное производство.